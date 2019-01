Sono contrariato. Sarà per l’abbuffata di capodanno? Forse. Lo zampone del Bentegodi mi è rimasto sullo stomaco. La punizione di Giaccherini è paragonabile alla classica domanda della nonna durante le feste: “E la fidanzatina?”. In pace non si può stare.Lo stacco di Chibsah è stato l’unico ago lasciato in un pagliaio inestricabile. Per il resto solo Pellissier (bontà sua ancora gioca e anche bene), Birsa e Giaccherini. Sì proprio il folletto Emanuele, che a calcio ci sa fare eccome.In questi mesi abbiamo cercato motivazioni, dettagli e fonti per trovare i problemi. Abbiamo analizzato il corpo del paziente in ogni zona raggiungibile. Dalla guida tecnica, all’assetto tattico passando per le strategie adottate in sede di mercato estivo. Niente.I quattro pacchi da scartare sotto l’albero di Natale? Lasciamo perdere. Per la seratona del 31 aspettavo Monica Bellucci e invece chi è arrivata? La figlia di Fantozzi. Buonanotte.