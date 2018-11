L’essenzialità è tutto.Il pianto di Ferrara ha rivitalizzato un ragazzo che sembrava chiuso nel più totale anonimato. Coraggioso Longo a lanciarlo nelle ultime settimane.Soddimo prepara ad arte la polvere da sparo per il giovane compagno. Andrea arma il destro e butta giù la porta alle spalle di Lafont. Lo “Stirpe” è una bolgia incontenibile.Il muro eretto da Sportiello è un fattore da valutare nel commento generale della sfida. Oltre il sinistro insidioso di Beghetto e l’incornata di Capuano, i canarini si sono visti ben poco.Comunque un traguardo per i “Longo boys”.L’olandese sta scalando posizioni nelle gerarchie di Longo, sostituito proprio dall’ex Sassuolo che meriterebbe maggiore considerazione.Il circo della Serie A ora si ferma per la sosta azzurra.