Il Frosinone che vince… che stravince! Sì, i canarini sbancano il “Dall’Ara” con tanti saluti a Inzaghi e compagnia. L’espulsione del povero Mattiello, cacciato fuori in modo forse eccessivo, mette in discesa la corsa ciociara. Poi testa, cuore, polmoni e gambe girano alla perfezione per farne quattro… quanti? Quattro!



Successo arrivato con la difesa in emergenza, con i nuovi ancora da inserire e con Campbell impacchettato e spedito in Messico (e nuvole). Il ragazzino Ghiglione la sblocca, Camillo ne fa due e torna decisivo mentre Pinamonti si eleva a idolo della curva infilando Skorupski. Basta questo per salvarsi? No. Voglio essere categorico e severo. Allo “Stirpe”, per ora, non esistiamo. Calmi con i voli pindarici.



Tatticamente servono novità. Simic, Valzania, Viviani e Trotta vanno testati. Le pedine vanno mosse nello scacchiere gialloblu. Vestirsi sempre allo stesso modo non è galante. Mister le suggerisco questa opzione. Difesa a quattro, mediana a tre con Ciano alle spalle di due assi in attacco. Tandem Pinamonti-Trotta? Sì. Riflettiamo anche su come sfruttare i calci piazzati, perché Viviani è un altro discreto specialista.



Adesso prendete la classifica, mettetela in una bella cornice e appendetela al muro. Guardatela attentamente. Siamo vivi. Nascosti per metà stagione, ma vivi. Il cuore canarino batte.



Le prossime? Lazio, Sampdoria e Juventus. Paura? No, terrore. Sto già tremando, ma con una vera corazza psico-fisica si possono compiere miracoli.

Crediamoci. Ricordate il Crotone di Nicola? Io non ci dormo la notte.