Nel nuovo Frosinone che prende forma ci sono ancora diverse caselle da riempire. Dalle parti di viale Olimpia impera la scritta “lavori in corso”, perché quella in atto è una sorta di rivoluzione. I giallazzurri negli anni hanno dimostrato che si possono porre le basi per rifondare, a patto che idee e lungimiranza abbiano le meglio. Anche se non si hanno milioni di euro da investire, aspetto non di poco conto. Ed è su questa lunghezza d’onda che si sta orientando il mercato dei ciociari, desiderosi di allestire un organico competitivo che possa battagliare per la salvezza., ufficializzato in settimana, porta certamente esperienza e carisma nel reparto difensivo.del Criciúma, invece, è il colpo che non ti aspetti: centrale mancino brasiliano classe 2004 su cui il Leone ha deciso di puntare il mirino, individuandolo come il profilo migliore per andare a rinforzare ulteriormente la propria retroguardia. Un nome che ha generato entusiasmo tra i tifosi, facilmente percettibile anche sui social. C’è curiosità di vederlo all’opera, compreso il tecnico Di Francesco che avrà il compito di osservarlo da vicino e valutarlo al meglio. Attesa a stretto giro l’ufficialità.Chiaramente, nelle prossime settimane la dirigenza lavorerà su altri movimenti in entrata per completare la costruzione della squadra. Prima, però, c’è bisogno di sfoltire ed è altamente probabile che verranno a concretizzarsi diverse uscite. Nel frattempo,. Lo faranno nella prima vera prova di calcio vero della stagione contro la Salernitana, dopo la doppia goleada rifilata alla Rappresentativa Città di Mondragone e al sodalizio locale del Ferentino. Test che hanno comunque lasciato in eredità indicazioni positive. Per quanto siano stati light, visto il divario tecnico con gli avversari affrontati, si è già intravisto qualcosa. La squadra di Eusebio Di Francesco, nonostante avesse ancora un po’ troppa ruggine nello sviluppo della manovra, ha mostrato progressi evidenti soprattutto sul piano fisico. L’amichevole contro i campani sarà l’occasione per continuare a vedere all’opera i nuovi acquisti, incluso l’attaccanteche, nelle precedenti uscite, si è ben comportato fornendo interessanti indicazioni. Possibile anche un impiego di Romagnoli, desideroso di trovare la condizione fisica ideale per farsi trovare pronto in vista dello start ufficiale della stagione. Fischio d’inizio alle ore 18:00 allo stadio “Benito Stirpe”.