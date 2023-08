Attesa, curiosità ed entusiasmo. Cifre identificative ben definite che stanno scandendo l’attualità in casa Frosinone. Ci si prepara per l’esordio in campionato contro il Napoli campione d’Italia. Un debutto di fuoco fra le mura amiche del “Benito Stirpe” che darà avvio alla rincorsa dell’obiettivo salvezza, traguardo che mai è stato raggiunto nelle passate esperienze vissute in massima serie. La squadra diarriverà a questo appuntamento di fuoco in un clima di totale positività, alimentato ulteriormente dalla vittoria conseguita venerdì scorso in Coppa Italia col Pisa. Prestazione complessivamente buona quella sciorinata da Mazzitelli e compagni, trascinati subito da unin formato super. Oltre ad aver propiziato l’autorete di Canestrelli, decisiva per il conseguimento del passaggio del turno, il 10 giallazzurro si è reso protagonista di accelerate super. Veloce ed imprendibile, sarà certamente titolare al cospetto dei partenopei e pronto a trascinare i compagni. In linea generale, ad ogni modo, il calcio messo in mostra lascia ben sperare i tifosi. Così come gli ultimi aggiornamenti provenienti dal fronte mercato.Perché, se da un lato la concentrazione è rivolta al campo, sul versante societario il discorso trasferimenti continua a rivestire un ruolo a dir poco rilevante. C’è da completare l’organico in ogni reparto e di questo la dirigenza ne è pienamente consapevole. Non a caso, nelle prossime ore arriveranno altre importanti ufficialità. Il riferimento va ai profili del portiere,, e del centrocampista,. Due rinforzi di spessore che, salvo ritardi clamorosi (domani sono previste le visite mediche, ndr), col Napoli ci saranno. Ben avviati, inoltre, i contatti col Torino per un possibile prestito die sempre con la Juventus per un potenziale trasferimento a titolo temporaneo di. In fase avanzata, nonostante manchino ancora gli accordi totali col Bari, i discorsi per l’attaccante. Nomi che in città e sui social stanno attirando le attenzioni dei sostenitori di fede giallazzurra, i quali guardano con felicità all’instaurarsi di determinate operazioni e attendono con fiducia le consuete fumate bianche. Giorni decisivi sotto ogni punto di vista, incluso il discorso uscite. Resta sul piede di partenza, in tal senso,. Nel frattempo, l'attesa sale: il countdown per la super sfida di sabato (fischio d'inizio alle ore 18:30) prende ufficialmente il via.