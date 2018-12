Il Natale si sta avvicinando.Ora o mai più. Poi il campo tornerà a parlare a metà gennaio e, quasi certamente, non ci saranno più margini per riflettere.Sembrava un allenamento a campo ridotto nel classico esercizio attacco-difesa. Baricentro troppo basso e impossibilità di creare pericoli nelle ripartenze.I limiti sono tanti. L’ultimo mese ha donato segnali incoraggianti, ma non basta. La prima vittoria casalinga deve ancora arrivare.La presenza di Ciano e Ciofani in avanti, magari in un ipotetico tridente con Campbell, eleverebbe le possibilità delle frecce ciociare.Dopo il cenone di Capodanno sarà la volta dell’Epifania.Prima però ci sono le abbuffate natalizie. La tavolata è già pronta. Dall’antipasto al dolce, c’è tutto.