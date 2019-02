Perdere non è mai stato così bello. Vado controcorrente, anche dopo un 3-0 con un avversario impegnato spesso nel guardarsi allo specchio. Il Frosinone, udite udite, non ha sfigurato affatto davanti ai marziani. Sì, c’erano proprio tutti. CR7, Paulo, Mario il “cattivo”, João la freccia e le due torri della difesa. Chiellini e Bonucci… e quando passi?



Questa romanzesca premessa per dire, candidamente, che ieri sera ho goduto. Ho goduto perché contro i bianconeri i ragazzi di Baroni hanno giocato a calcio. Nel blitz in casa della Samp ciò non era accaduto, con la sola eccezione del goal di Ciofani a nascondere sotto il tappeto la polvere della confusione.



Avere la testa connessa ai piedi non è impresa facile. Sul manto piemontese tutti, ma proprio tutti, hanno recitato la loro parte nel copione canarino. La razionalità applicata in ogni giocata, paradossalmente anche nei passaggi sbagliati. Stavolta voglio perdonare pure Molinaro, autore nella ripresa di un traversone mancino piombato nel cuore del parcheggio adiacente allo stadio con le automobili in serio pericolo di vita. Il mio migliore in campo? Volete proprio saperlo? Dico Federico Viviani e sottoscrivo. È una palla al piede, nel vero senso della parola e in un’ottica certamente positiva. Un regista che si comporta come un padre quando accompagna la figlioletta a scuola. Grazie a lui le transizioni gialloblu acquistano sempre una fluidità mai vista prima. Merita il posto fisso. La mia parola non basta quindi… apriamo il televoto! Anzi no. A Sanremo è successo un putiferio e allora meglio evitare. Deciderà il mister.



Torniamo a casa degni e limpidi. La Roma, lunatica e instabile, sarà la prossima avversaria. A testa alta, con il sorriso sulle labbra e fieri della nostra provincialità.