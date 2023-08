Esaltazione, entusiasmo, energia. In casale cifre identificative dell’attualità risentono dell’incidenza di questa inattesa tripla “E”. Perché la vittoria di sabato conquistata contro l’Atalanta ha assunto i connotati della grande impresa. In pochi avrebbero pronosticato il 2-1 finale, fatta eccezione forse di. Lui, il condottiero che sta trascinando a suon di idee e coraggio i giallazzurri. Il calcio proposto dalla squadra è lì a parlare in modo eloquente, forte di uno spartito suonato fin qui alla perfezione. Costruzione dal basso, dinamicità, intensità e soprattutto qualità. Il talento di Harroui, ad esempio, ha incantato tutti. Gli applausi scroscianti riservatigli dal pubblico del “Benito Stirpe” dopo le due marcature consecutive siglate si ritagliano un ruolo indicativo. Insomma, per il Leone è un presente che trasmette positività sotto ogni punto di vista.E in quesa dimensione rientra anche la campagna acquisti. Il club di viale Olimpia, guidato dalle mosse del direttore dell’area tecnica,, è uno dei più attivi in sede di trasferimenti. I colpi, arrivati a titolo temporaneo dalla Juventus, hanno stupito la piazza frusinate. E forse anche una buona parte di addetti ai lavori, soprattutto perché la concorrenza era alta., poi, ha aggiunto quella necessaria dose di esperienza sulle corsie esterne. L’impressione comune è che quanto fatto finora rasenti la perfezione, nonostante sia alta la consapevolezza di sistemare ancora qualcosa. Ormai non è più un mistero che il reparto difensivo sia quello maggiormente attenzionato dalla società in vista di questi ultimi tre giorni, prima della chiusura del mercato estivo. La priorità è quella di garantire almeno un altro rinforzo di spessore a presidio della retroguardia. In tal senso, i nomi in cima alla lista non hanno subito grosse variazioni rispetto a quanto già riportato nelle settimane precedenti:rappresentano due prime scelte, seppur con cifre identificative differenti. I tifosi attendono in un clima di grande entusiasmo, sognando la salvezza.