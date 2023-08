Vincere fa morale, anche se conta nulla in questo periodo. Però il Frosinone ha voglia di chiudere nel migliore dei modi il suo pre-campionato, prima che si inizi a fare sul serio. Il riferimento, inevitabilmente, va alla sfida di Coppa Italia in programma tra una settimana contro il Pisa. Sarà il primo atto ufficiale della stagione e la squadra ciociara desidera arrivarci in maniera positiva. Motivo per cui il test di domani pomeriggio col Cosenza rivestirà un ruolo rilevante ed a forte impatto indicativo. C’è curiosità di vedere nuovamente all’opera i giallazzurri, i quali proveranno a garantire un concreto prosieguo alla brillante prestazione sciorinata sabato scorso al cospetto della Salernitana. Il gol siglato da Gelli è un manifesto del calcio moderno che ha in mente di attuare Di Francesco: costruzione dal basso e ricerca immediata della verticalità con attacco della profondità. Principi ben definiti sui quali si è orientato questo mese di lavoro svolto da Mazzitelli e compagni, inclusi i nuovi arrivati. Da Kvernadze e Cuni a Romagnoli, tutti accomunati dalla forte volontà di condurre il Leone verso la permanenza in massima serie.Sul fronte mercato, chiaramente, ci si attende altri movimenti da parte della dirigenza. Lunedì sarà il giorno di, pronto ad andare a rinforzare la retroguardia frusinate. Il difensore brasiliano classe 2004, superati gli step necessari per l’ottenimento del passaporto italiano, si legherà al sodalizio di viale Olimpia sottoscrivendo un contratto di durata quadriennale. Stesso discorso da effettuare per il 18enne irlandese,Avviati i contatti con lo Shamrock Rovers per l’ingaggio del promettente centrocampista nativo di Dublino, abile trequartista ma anche versatile play in mezzo al campo. Dialoghi costanti e proficui tra le due società: l’intesa è sempre più vicina e destinata ad arrivare sulla base di un trasferimento a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2027. Accordi, ad ogni modo, in via di perfezionamento e destinati a trovare la loro quadra completa durante la prossima settimana. Inizialmente il suo cammino prenderà slancio nella Primavera di mister Gregucci, poi si vedrà chiaramente in chiave prima squadra con il compimento di eventuali progressi. Restano nel mirino, ritornando al tema difensori,del Tolosa edel Brøndby. Giovani e affamati, la strada del nuovo Frosinone è tracciata.