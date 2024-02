Fuga dall'Arabia Saudita: un altro giocatore lascia l'Al Riyadh e torna in Spagna...

Continua la grande fuga dall'Arabia Saudita. Juan Miguel Jiménez López, più conosciuto come Juanmi, saluta l'Al Riyadh e torna in Spagna, al Cadice, in prestito fino a fine stagione. Nei sei mesi trascorsi nel club saudita, il 30enne attaccante ha messo assieme un gol e 2 assist in 17 presenze.