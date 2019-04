Il Fulham è già retrocesso, ma questo bimbo è felicissimo per la vittoria contro il Cardiff. Per la classifica non conta nulla, per lui conta tantissimo. E la mamma, nel vederlo così felice, si commuove.



Nonostante ilsia già retrocesso, il pubblico continua a stare vicino alla squadra: nell'impegno di Craven Cottage contro il Cardiff City, i tifosi hanno applaudito i loro beniamini capaci di vincere 1-0 grazie al gol diIn particolare il bimbo del video è felicissimo per la vittoria contro i gallesi: anche se per la classifica non conta nulla, per lui conta tantissimo, così la mamma si commuove.