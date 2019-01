Clamoroso infortunio per Alfie Mawson, difensore centrale del Fulham acquistato in estate dallo Swansea: il classe 1994 si è fatto male al ginocchio infilandosi gli scarpini, secondo quanto riportato dal suo tecnico Clauudio Ranieri. L'inglese è alle prese da alcune settimane con un problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi, infortunio che si è procurato cambiandosi gli scarpini.



LE PAROLE DI RANIERI - Il tecnico lo ha raccontato nella conferenza stampa che ha anticipato la partita di Premier League contro il Tottenham: "È stato un infortunio assurdo, si è solamente cambiato gli scarpini, qualcosa di incredibile. Non so ancora quanto tempo gli servirà per poter tornare a giocare".