Era arrivato un interessamento, un sondaggio dalle parti di Craven Cottage per Moise Kean: il Fulham pareva volerlo ingaggiare per il dopo Mitrovic, volato in Arabia. Ma Marco Silva, il tecnico degli inglesi, è intervenuto in conferenza stampa per raffreddare il tutto, prendendo probabilmente in controtempo anche i propri dirigenti: "Non è una soluzione per noi. Non mi piace parlare di giocatori, ma voglio chiarire questa situazione".