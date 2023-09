Marco Silva, allenatore del Fulham, è tornato a parlare della situazione di Joao Palhinha, centrocampista che aveva già effettuato le visite mediche con il Bayern Monaco prima che il suo trasferimento in Bundesliga saltasse. Ora il giocatore è nuovamente al centro del mercato, in vista di gennaio: "Non posso controllare il futuro - dice molto chiaramente ai colleghi di Standard Sport -, quando ricevi delle offerte importanti e le dimensioni di quel club sono altrettanto importanti, ci sarà più rumore intorno a noi. Quello che succederà a gennaio o la prossima estate - ammette il tecnico degli inglesi - non posso controllarlo".