Kevin McDonald, centrocampista del Fulham, parla a Sky Sport di Claudio Ranieri, ex allenatore dei londinesi ora sulla panchina della Roma: "Ranieri? Quando ho parlato con lui non mi ha mai dato una risposta, mi ha solamente detto che non ero il suo tipo di giocatore. Perdevamo di settimana in settimana, se fossi stato il tecnico avrei provato qualsiasi soluzione possibile per cambiare il trend negativo dei risultati. Forse non gli piacevo come persona".