Aleksandr Mitrovic, attaccante del Fulham, ha realizzato 3 gol in 3 partite in questa Premier League. Ecco le sue parole dopo la vittoria sul Burnley: "E 'stata una partita difficile, il Burnley ha giocato molto duro, ci sono stati molti gol ma mi sono piaciuti i tre punti. Ogni gol bello, è una grande emozione ma la cosa più importante è che prendiamo i tre punti e regaliamo ai tifosi una buona giornata. Abbiamo così tanti nuovi giocatori, sono venuti da diversi campionati e alcuni non parlano inglese, ma questo è il campionato migliore, vogliamo stare al meglio e lavoreremo sodo per farlo. Qualsiasi cosa facciamo, ci atteniamo al nostro sistema e questo ci darà più fiducia per rimanere in questo campionato".