Aleksandar Mitrovic non è rientrato nella lista di Marco Silva per la partita tra Fulham e Brentfrd questo sabato a Londra. L'attaccante serbo avrebbe detto 'sì' alla proposta dell'Al-Hilal, che gli ha offerto un contratto triennale. Gli arabi pagherebbero quasi 50 milioni di euro al Fulham per affiancarlo a Neymar.