Giornata di presentazione in casa Fulham per Claudio Ranieri. Ecco le sue parole in conferenza stampa, dove ha ricordato anche il proprietario del Leicester: "Non ci volevo credere, Vichai ha fatto cose fantastiche per la gente, per la città, per i tifosi, per tutti. Aveva un grande cuore. Io sono un allenatore che lavora come tutti, non faccio miracoli. Voglio spirito combattivo. Ricordo quando, nel 2007, presi in mano il Parma a febbraio nelle stesse condizioni di classifica e alla fine ci salvammo. I problemi in difesa? Per noi italiani è importante mantenere la porta inviolata. Cosa prometto se non subiamo gol? Pizza per tutti non è sufficiente, meglio andare tutti da McDonald's!".