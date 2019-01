Amici mai. Aboubakar Kamara e Aleksandar Mitrovic tornano a far parlare del loro difficile rapporto tra compagni di reparto. I due attaccanti del Fulham avevano litigato in campo nell'ultima partita del 2018 per tirare un calcio di rigore, sbagliato da Kamara. Poi per fortuna nei minuti di recupero Mitrovic ha segnato il gol della vittoria per 1-0 in casa contro l'Huddersfield.

Per placare gli animi il tecnico italiano Claudio Ranieri ha fatto organizzare una lezione di yoga durante un allanemanto. Peccato che gli stessi due calciatori siano venuti alle mani, divisi a forza dai compagni di squadra.