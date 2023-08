Il Fulham dopo la partenza di Mitrovic in direzione Arabia Saudita sta cercando un attaccante e lo sta facendo in Serie A. Sono tre i profili seguiti con diversi gradi di gradimento. Si tratta secondo la stampa inglese di Moise Kean, che però la Juve non può cedere per meno di 20 milioni di euro, di Luka Jovic che è ai ferri corti con la Fiorentina e infine di Divock Origi, considerato l'ultima scelta per i tanti dubbi fisici ma che conosce già bene la Premier League.