Assunto il 14 novembre per sostituire Slavisa Jokanovic, il protagonista della straordinaria conquista del titolo inglese a Leicester nella stagione 2015-2016, lascia il club londinese al penultimo posto, a dieci punti dalla zona salvezza e con una striscia negativa di quattro sconfitte di fila."Dopo l'incontro del pomeriggio, l'allenatore si è detto d'accordo sulla decisione di cambiare tecnico. Claudio è stato un gentleman, non ha raggiunto gli obiettivi ma non è l'unico a cui dare colpe".. Termina dunque dopo 17 partite l’avventura di Ranieri sulla panchina del Fulham. Solo tre vittorie per lui, con tre pareggi e undici sconfitte.