Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.



Ritorno in Premier League per. Dopo aver allenato Chelsea e Leicester, con cui ha conquistato un campionato storico nel 2016, la sua terza avventura sarà alIl tecnico romano prende il posto di Slavisa Jokanovic. Protagonista di una ricca campagna acquisti la scorsa estate, il club londinese si trova ora all'ultimo posto in classifica, con appena cinque punti. Tra i compiti primari di Ranieri ci sarà provare a sistemare la difesa, che ha subito ben 31 gol in 12 partite.