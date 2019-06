L’Inter si è fatta un bel regalo blindando l’oggetto del desiderio di molti club italiani ed esteri: Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che ha già conosciuto l’esordio in prima squadra con Luciano Spalletti. L’intesa tra le parti è giunta nei giorni scorsi, anche se manca ancora la firma sul contratto, ma arriverà presto anche quella, molto probabilmente la prima settimana di luglio. Per giungere alla fumata bianca è stato necessario un breve incontro in cui è immediatamente prevalsa la volontà di entrambe le parti, quella della società, fermamente convinta a trattenere il proprio gioiellino, e quella di Esposito, che ha sempre messo l’Inter tra le sua priorità.



RESPINTA L'OFFENSIVA DEL SASSUOLO - L’accordo in arrivo legherà Esposito ai nerazzurri fino al 2022, poi le parti si rivedranno per ridiscutere il tutto. Ciò che è indicativo e molto racconta su quanto l’Inter tenga a Esposito è un tentativo respinto da parte del Sassuolo. Era prevedibile, non scontato, in tempi di bilanci da chiudere e plusvalenze da produrre. Carnevali ci ha provato con un colpo di coda in extremis, mettendo sul piatto una somma appetibile: 10 milioni di euro, questa la valutazione che il Sassuolo ha attribuito a Esposito, ma l’Inter non ha avuto alcun dubbio in merito e il no è stato secco.



IN RITIRO CON CONTE - Chiaro, dunque, come tra Pinamonti ed Esposito la società nerazzurra abbia scelto il secondo, cedendo al Genoa il centravanti di Cles e trattenendo a Milano la punta di Castellammare di Stabia, stesso paese d’origine di Fabio Quagliarella. L’attaccante classe 2002 partirà in ritiro con il gruppo della prima squadra, Conte avrà così modo di conoscerlo ed educarlo ai suoi ritmi, standard altissimi, ma Esposito ha già dimostrato di non aver paura del confronto. L’Inter ha blindato il proprio gioiellino e compiuto un altro passo importante verso il futuro.