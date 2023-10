Scintille a bordo campo e tafferugli tra i tifosi. E' successo durante Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. A Vaduz, durante la sfida delle 20.45, l'arbitro è stato costretto ad interrompere per ben tre volte il gioco a causa del lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi. Una situazione spiacevole, che ha portato il direttore di gara a tenere fermo il match per quasi un quarto d'ora, in attesa di raggiungere un accordo con i tifosi e riportare la calma. Ad intervenire è stato l'ex Inter Edin Dzeko, in campo con la Bosnia, che si è avvicinato alle tribune per parlare direttamente con gli spettatori in subbuglio. Una scelta che ha portato a ristabilire l'ordine e riprendere poi regolarmente il gioco.