Si terranno oggi i funerali di. Da ore è in corso il lungo corteo funebre che porterà alla tumulazione (aperta solo ai familiari e a pochi cari) nel cimitero verticale, con vista sullo stadio. O Rei era deceduto lo scorsoin un ospedale di San Paolo. Segui su Calciomercato.com gli aggiornamenti LIVE.Il corteo funebre si è fermato davanti alla casa della mamma Dona Celeste- In questi istanti è in corso il corteo, partito dallo stadio, dove si era tenuta la veglia funebre, durante il quale un'infinità di brasiliani, 200 mila secondo la CNN, stanno accompagnando, fra le strade di, il loro Rei al luogo dove verrà tumulato. Pelé ha giocato nel Santos dal 1956 al 1974 vincendo 10 volte il campionato paulista. Una delle tappe del corteo è la, impossibilitata a partecipare alla veglia a causa delle sue condizioni di salute. Partecipa anche il presidente del Brasile,. Non c'è invece, che da molti in patria era considerato il suo più vicino erede, a causa dei suoi impegni con il Psg. O Ney ha amndato una corona di fiori.: il presidente della FIFA è stato duramente criticato per alcuni suoi atteggiamenti poco consoni al momento. Puntuali sono arrivate anche le risposte del numero uno del calcio mondiale.