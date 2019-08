Polemiche a non finire dopo i funerale di Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", capo ultrà degli Irriducibili della Lazio. Fumogeni, cori, saluti romani, solo 100 partecipanti effettivi alla cerimonia, con 300 tifosi assiepati fuori. Ma le polemiche tra la famiglia e la Questura non sono finite. La moglie di "Diabolik" ha avuto un malore, dopo l'ennesimo braccio di ferro con il Questore, reo di non aver rispettato gli accordi.



FUNERALI DIABOLIK - Il feretro avrebbe dovuto transitare davanti ai tifosi, per un loro "personale" ultimo saluto. Il divieto della Questura ha alzato di nuovo la tensione: “L’auto con il feretro avrebbe dovuto passare tra la folla per l'ultimo saluto dei tifosi”, ma “il Questore non ha rispettato gli accordi”, le parole della famiglia, che incalza, come riporta Skytg24: : “Non è stato mantenuto l'accordo nonostante il funerale si sia svolto nel massimo rispetto e con compostezza”. "Mi sento presa in giro”, ha poi spiegato la moglie dell’ultrà. “Il disordine è stato creato da chi doveva garantite l’ordine, e non mi riferisco agli agenti che erano sul posto, ma a chi ha dato la disposizione che non si potesse far vedere la bara per un minuto”.