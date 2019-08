Possibile svolta per i funerali di Fabrizio Piscitelli, alias 'Diabolik'. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, a quanto pare la Questura avrebbe mostrato un'apertura, almeno sul luogo della celebrazione religiosa. Viene accolta in parte la richiesta della famiglia, che ha proposto il "Divino Amore" come località, per via della facilità di controllare con efficacia eventuali deflussi.



FUNERALI DIABOLIK - L'apertura riguarda solo la località, come riporta il Messaggero: a quanto pare la Questura continua a pensarli in forma strettamente privata. Di fatto gli ultras, della Lazio e non, non sono contemplati nei piani del Questore. Che incontrerà di nuovo la famiglia, un nuovo tentativo di chiudere l'annosa e dolorosa vicenda.