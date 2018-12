Forse l’Inter avrebbe perso ugualmente, o forse no., in quel momento il migliore in campo insieme a Miranda e Brozovic. L’ex Sassuolo ha messo in difficoltà i bianconeri e Joao Cancelo, lo ha fatto puntandolo assiduamente e pescando spesso la giocata pungente., anche se Spalletti a fine match ha provato a dare la propria motivazione.Impantanata nella non sempre fluida costruzione di gioco,: “Io le sostituzioni le sbaglio tutte. È dall’inizio dell’anno che se cambio uno avrei dovuto far giocare quell’altro. Ho messo Borja Valero per Politano perché mi serviva qualità in mezzo al campo”, ha spiegato un ironico Spalletti al giornalista che gli chiedeva lumi sulla sostituzione dell’ex Sassuolo.Insomma, Spalletti ha usato un po’ di ironia, ma probabilmente dietro alle sue parole si nasconde anche una bella fetta di verità.L’Inter si è presentata allo stadio con personalità, ha creato e sprecato almeno tre occasioni nitide e non ha mai temuto i bianconeri. Skriniar ha vinto il duello con Ronaldo, Dybala non è mai stato pericoloso e Handanovic, prima del gol, aveva solo dovuto sventare un colpo di testa quasi centrale di Chiellini.