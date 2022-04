Sembrerà una scelta comoda rispondere che sono corrette entrambe le opzioni, ma non c'è altro modo. PerchéMa poi quel talento bisogna svilupparlo, mostrando senso di responsabilità verso se stessi e il dono ricevuto, ché altrimenti rivela d'essere uno sperpero. E per quanto possa sembrare paradossale, proprio questa seconda parte della questione è la più difficile., fatta anche di vicende sconosciute perché appartenenti a soggetti che il grande calcio e la visibilità non li hanno mai sfiorati. Talenti sprecati senza che mai se ne sia venuti a conoscenza. Al tema della difficoltà di trasformare il talento potenziale in talento reale è dedicato un bel libro da poco giunto in libreria, pubblicato dalla casa editrice Mursia. Lo firmano il nostro, che di mestiere fa l'avvocato e il procuratore sportivo, e, autore di diversi testi a tema sportivo nonché esperto di progetti educativo-istruttivi.Che per la storia del nostro calcio è un esempio di come la forza di volontà, l'applicazione e la grande professionalità siano strumenti per vincere ogni limite e realizzare il sogno di giocare a calcio ai massimi livelli.Il libro di Cataliotti e Schiuma è costruito su. Si parte coi due che hanno dominato l'ultimo ventennio di calcio internazionale,. E si prosegue con alcuni fra i più grandi del passato:A ciascuno di loro è dedicato un capitolo, a sua volta diviso in due parti. Una prima parte è spesa a tratteggiare la singola figura del fuoriclasse, a partire dai successi personali per continuare con la storia individuale e le difficoltà che gli è stato necessario affrontare per giungere a essere fra i più grandi di sempre. La seconda parte è invece occupata dai consigli del procuratore, l'insieme delle indicazioni indispensabili perSi tratta di consigli che prendono spunto dalla parabola del singolo fuoriclasse per trarne indicazioni di carattere generale.(compresi quelli ben lontani da poter essere considerati dei futuri fuoriclasse)Dunque, un libro certamente originale nella proposta e nella costruzione. Che(Jean-Christophe Cataliotti e Lucio Schiuma,Il manuale del fuoroclasse. Qualità e segreti per diventare un grande calciatore, Prefazione di Moreno Torricelli, Mursia, 2002, pagine 300, euro 18)@pippoevai