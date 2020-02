Parole di fuoco quelle rilasciate a Sky Sport dall'allenatore del Parma Roberto D'Aversa nei confronti di Gervinho, al termine della partita pareggiata contro il Cagliari: "C’è stato un problema di ritardi sui contratti, vedremo con calma. Gervinho ha fatto la stagione più bella della sua carriera grazie a un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Lui deve dire grazie al gruppo perché prima di venire a Parma, aveva smesso di giocare andando in Cina. Fare pace con lui? Non voglio minimamente parlare di reintegro o pace per Gervinho, preferisco parlare di chi dà tutto per questa maglia. Gervinho ha avuto un’offerta, farà le sue valutazioni, poi dopo io e la società ci comporteremo di conseguenza