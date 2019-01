Due belle partite, nella prima Atalanta annichilita, nella seconda Roma asfaltata. Piccolo particolare: ognuna delle due partite è durata 45 minuti e a Bergamo le hanno giocate una dietro l'altra con un piccolo intervallo di un quarto d'ora circa.



Non succede spesso che una squadra in vantaggio per 3 a 0 finisca con un sospiro di sollievo per non averla persa alla fine la partita. Anzi, non succede quasi mai, quando mai succede? E' successo alla Roma che alla fine le è andata bene non averla persa.



Due minuti e 17 secondi: Kolarov a Zaniolo, Zaniolo a Dzeko di petto e Dzeko la mette dentro. Sei passaggi romanisti in sequenza, passaggi veloci e calmi.



Trenta minuti dopo, 32 minuti e 27 secondi: da Nzonzi a Dzeko che supera in curva tutta difesa Atalanta, portiere compreso, e fa due a zero. Dzeko che segna e gioca sospeso tra il sette e l'otto in pagella.



Sette minuti dopo, minuti 39 e 47 secondi: Zaniolo pesca El Shaarawy e El Shaarawy fa tre a zero. Zaniolo gioca là dove gioca Dzeko, tra il sette e l'otto in pagella e la Roma ferisce e ferisce e ferisce l'Atalanta. Nonostante giochi, la Roma, con una difesa che non promette salute e protezione alla squadra: Marcano tra l' incerto e l'inadeguato, Karsdorp instabile. Infatti...

Minuti 43 e dispari secondi: l'olandese guarda il pallone e non l'avversario. L'avversario è Castagne che fa 3 a 1. Ed è l'inizio della fine per la Roma.



Roma che in tutto il secondo tempo non c'è, non esiste. Roma che rientra in campo annullata, svuotata dalla paura di essere...la Roma.



Sì, certo l'Atalanta. Anche nel primo tempo almeno una decina di azioni di attacco. Ma la Roma rispondeva. Poi Ilicic e Gomez e Hateboer la triturano la Roma, giocano tra il sette o l'otto in pagella e la Roma non risponde più.



Non risponde neanche ai miracoli. Al minuto 25 del secondo tempo Zapata sbaglia un rigore. Una squadra appena appena in vita accoglie il miracolo come un segno, ci mette nei secondi immediatamente successivi al miracolo ricevuto fiducia e salute. No, 44 secondi dopo il rigore fallito Zapata segna avendo l'Atalanta ricevuto la palla da una Roma ormai biscotto bagnato.



E' il 3 a 3. Prima c'era stato ovviamente il gol del 2 a 3 per l'Atalanta, Toloi quello che la mette dentro. In qualche modo neanche una notizia, la Roma era sparita dal primo gol dell'Atalanta, il resto che sarebbe venuto era solo questione di tempo. E dal 3 a 3 alla fine, solo Atalanta.



Finisce in neve. Ma non è Natale, soprattutto per la Roma. La Roma non è guarita, tutt'altro.



Non a caso Di Francesco ha mandato in campo la ventottesima formazione diversa su 28 partite. La Roma non sa cosa è e neanche il suo allenatore è tanto informato in merito. Alla fine urla un me lo mangio negli spogliatoi al nullo in campo Kluivert. Ma troppo facile e troppo comodo il bersaglio, magari fosse Kluivert il problema.



Per l'Atalanta un pareggio, anzi una rimonta, anzi una riscossa che sono gioia. Ma soprattutto conferma. Quelli di Gasperini giocano bene. Anche se Ilicic si mangia gol come salamini. Anche se Zapata non passava mai Manolas. Anche se in difesa non tenevano Dzeko. Ma sono squadra, sanno chi sono, giocano, soffrono e si divertono pure. Niente di epico nel risalire dal 3 a 0 contro questa Roma, roba alla portata di questa Atalanta.







IL TABELLINO



Atalanta-Roma 3-3 (primo tempo 1-3)



Marcatori: 3' p.t. Dzeko (R), 33' p.t. Dzeko (R), 40' p.t. El Shaarawy (R), 45' p.t. Castagne (A), 14' s.t. Toloi (A), 26' s.t. Zapata (A)



Assist: 3' p.t. Zaniolo (R), 33' p.t. Nzonzi (R), 40' p.t. Zaniolo (R), 45' p.t. Gomez (A), 14' s.t. Gomez (A), 26' s.t. Ilicic (A)



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini (8' s.t. Palomino); Hateboer, de Roon, Pašalić (46' s.t. Pessina), Castagne; Gomez; Iličić (40' s.t. Barrow), Zapata. All. Gasperini.



Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp (32' s.t. Fazio), Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Lo. Pellegrini (20' s.t. Florenzi), Zaniolo, El Shaarawy (16' s.t. Kluivert); Dzeko. All. Di Francesco.



Arbitro: Calvarese di Teramo (Passeri, Manganelli; Giua)



Ammoniti: 23' p.t. Karsdorp (R), 35' p.t. Manolas (R), 19' s.t. Nzonzi (R)