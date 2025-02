Furia Real Madrid: Bellingham espulso, rigori negati e il pari dell'Osasuna fa ridere Ancelotti: cos'è successo

Jose Munuera Montero vs Real Madrid, HT:



Dopo la denuncia pubblica del club merengue per i tanti errori arbitrali subiti nel corso del campionato e la durissima replica da parte del numero uno della Liga Javier Tebas, che nei giorni scorsi ha inviato una denuncia ufficiale nei confronti della società madrilena per il suo comportamento,Sul punteggio di 1-0 per i blancos (17esimo gol stagionale dell'attaccante francese) a Pamplona – in un match valido per il turno numero 24 di campionato –(fallo di mano da terra di un difensore dell'Osasuna per stoppare Vinicius, shambetto appena dentro l'area sempre sul brasiliano), poiOltre ad una serie di contrasti duri ancora su Vinicius e Mbappé, sui quali Munuera Montero non ha preso provvedimenti,che costringe il Madrid ad affrontare tutta la ripresa in inferiorità numerica.Ma non finisce qui, perché al 58°(ex giocatore del Crotore) al momento del tiro. Dopo la review,per i padroni di casa e il centravanti croato non sbaglia siglando la rete dell'1-1.e le mani portate al volto per coprirselo. E una frase, pronunciata più volte e di facile comprensione: “Madre mìa”. Al termine della gara, provando a spiegare l'espulsione di Bellingham, il tecnico italiano ha dichiarato: "L'arbitro non ha capito bene la frase in inglese. Jude ha detto "f...k off" e non "f...k you. Ed è diverso, molto diverso. In generale, nelle ultime tre partite il VAR è stato utilizzato in più occasioni nella nostra area di rigore, mentre non si è andato a rivedere quello che è accaduto nelle aree avversarie"., canale ufficiale del club della capitale spagnola e sempre molto pungente (e per questo oggetto di attacchi feroci da parte di molti altre squadre della Liga) nei confronti delle direzioni arbitrali,sugli ultimi accadimenti. “, ndr). L'Osasuna avrebbe potuto rimanere senza 2-3 giocatori e vedersi fischiati contro 2-3 rigori. La Liga di Medina Cantalejo (numero uno degli arbitri, ndr), Tebas e Louzàn (presidente della Federazione). Oggi emerge tutto quanto nello stesso momento”. Una presa di posizione fortissima che fa seguito a quelle di due settimane fa, quando il Real Madrid uscì sconfitto sul campo dell'Espanyol, a segno con Carlos Romero, che al 61° avrebbe però dovuto essere espulso per un gravissimo fallo di gioco su Mbappé. E che era proseguito nell'ultimo turno di campionato, col pari per 1-1 nel derby con l'Atletico contraddistinto dal rigore accordato ai colchoneros per un leggero contatto ai danni di Julian Alvarez.