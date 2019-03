Grande amarezza in casa Roma dopo la sconfitta ai tempi supplementari contro il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La formazione giallorossa è arrabbiata per le decisione dell'arbitro Cakir, che dopo aver assegnato il rigore ai Dragoes non è andato a rivedere il contatto tra Marega e Schick al 120' nell'area di rigore della formazione Conceicao.



PALLOTTA - Pochi minuti fa in un tweet Pallotta si è scatenato così: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!”​ DE ROSSI - Nel post partita, il capitano dei capitolini Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Prestazione spinta per il campionato? Certo, la nostra stagione non finisce oggi. Si spegne un sogno in maniera dolorosa ma abbiamo tante altre partite, se riusciamo a fare 6 punti nelle prossime due ci avviciniamo al quarto posto perché poi c’è il derby di Milano. Di Francesco? Non entro in queste tematiche, mi auguro si prosegua con lui. La squadra non deve dimostrare niente, domenica abbiamo giocato molto male ma abbiamo dimostrato di essere seri, ci siamo al 100% in quello che stiamo facendo, compreso il tecnico. VAR? Qualcuno si è sentito rispondere delle cose un po’ confuse, ho rivisto bene l’azione del fallo su Schick ed è rigore. Questo non va bene, l’anno scorso siamo usciti perché non c’era il VAR e siamo stati sfortunati con il Liverpool, il VAR in futuro sarà perfetto ma questo è un errore umano, tipo quello che è accaduto in Fiorentina-Inter, è un peccato perché sarebbe stato epico passare con il 3-2. Su qualche seconda palla abbiamo fatto dei contropiede incredibili, se ci fossero i punti come alla boxe avremmo meritato di passare il turno, all’andata hanno segnato su rimpallo ma il calcio è così. Nel derby abbiamo perso meritatamente, oggi fa male perché la dinamica è dolorosa. È stata una partita un po’ disordinata, forse non ci abbiamo creduto abbastanza, possiamo dire che siamo stati meno convinti rispetto all’andata, dove siamo stati più bravi a creare occasioni. Il mio rigore? Siamo tre rigoristi, gli altri sono Perotti e Kolarov, io ho chiesto ad Aleksandar prima del derby se potevo tirarlo e mi ha dato il placet. Continuare l'anno prossimo? Decideremo quello che sarà il da farsi, ogni competizione vuoi giocartela il più a lungo possibile, stasera pensiamo a quello che ha fatto la squadra, al mio futuro penserò in questo mese. Se hanno comunicato qualcosa a Di Francesco? Speriamo che il nostro sacrificio sia sufficiente per andare avanti tutti insieme, rimarrà comunque il tecnico che ha portato la squadra in semifinale di Champions League, l'atteggiamento di questa sera deve valergli altro tempo ma sappiamo che il lavoro dell'allenatore è così e in campionato non stiamo facendo bene".



MANOLAS - Oltre a De Rossi, anche Kostas Manolas è intervenuto a Sky Sport per esprimere tutta la sua rabbia: "Abbiamo fatto una buona gara, ci lascia il rammarico in bocca perché potevamo fare il 2-2 per passare il turno, poi ci fischiano un rigore e non ce ne danno uno netto, non si può sbagliare così, l’arbitro neanche è andato a vederlo ed è una vergogna, non si può lasciare una squadra fuori così. L’arbitro ci ha detto che non c’era niente, il contatto è niente e non capisco perché accadano solo a noi queste cose, l’anno scorso non ci hanno dato due rigori contro il Liverpool. Ci hanno chiesto scusa, ma le scuse nel calcio non ci sono, se c’è il VAR si deve andare a rivederlo. Tanta rabbia, non è giusto uscire così. L’arbitro doveva valutare l’episodio, aveva lo schermo per vederlo. Deve chiedere scusa, anche l’anno scorso contro il Liverpool andò così. Non capisco. Il rigore di Florenzi? Il tocco c’è, ma doveva andare a vedere anche il nostro. Non capisco. Rimpianti? Il rimpianto è che non siamo passati, in 120’ abbiamo dato tutto, abbiamo fallito anche 2-3 occasioni per fare il 2-2. Ma ripeto, come siamo usciti fuori non è giusto. Uniti con Di Francesco? Certo, sempre".