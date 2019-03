Ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti sbotta contro Icardi e una volta per tutte spiega con chiarezza perché l'attaccante argentino continua a stare fuori.



“Oggi Icardi deve stare fuori, è giusto che giochino gli altri per come si è comportato. Aveva anche un tempo nelle gambe, ma serve credibilità e in questo momento è giusto che giochino altri perché nello spogliatoio serve credibilità. Quante partite abbiamo perso con Icardi peggio di queste. È umiliante per i tifosi mediare con un calciatore per fargli indossare la maglia che loro amano. Cosa significa dire a uno mediamo per metterti la maglia dell’Inter? Mica faccio le convocazioni e mando 20 mail agli avvocati dei calciatori? Adesso rientra in gruppo e vediamo come si comporta. Sono pochi i calciatori che fanno la differenza, Messi la fa. É la disciplina la vera forza di una squadra e di un professionista. Ho lasciato fuori calciatori per molto meno, nella professione devi essere credibile. Andiamo a chiedere ai tifosi dell'Inter, vediamo se a loro fa piacere che un giocatore deve essere pregato per farlo giocare”.