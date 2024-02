Furlani: 'Il futuro del Milan è l'espansione in Medio Oriente e America, oltre allo stadio a San Donato'

Il CEO del Milan Giorgio Furlani è intervenuto nel corso dell'evento Investcopia 2024 Abu Dhabi, voluto da Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler di Dubai. Queste le sue dichiarazioni.



BACKGROUND - “Prima di assumere il ruolo di CEO, il focus era sulla realizzazione di un turnaround, con priorità alla gestione efficiente e alla redditività. Successivamente, con l’acquisizione d parte di RedBird Capital Partners, che ha portato alla mia nomina a CEO è stato avviato una fase entusiasmante di crescita globale.”



DUBAI E MEDIO ORIENTE - “Grazie alla guida della nostra proprietà, siamo strategicamente posizionati per entrare in una nuova fase di crescita, con un forte focus anche sul mercato mediorientale. Siamo qui per parlare di investimenti nel calcio e uno degli investitori principali è senz’altro il nostro partner Emirates. Questo è il 15imo anno che abbiamo Emirates sulla nostra maglia e questo dimostra la solidità del nostro rapporto, sono un partner meraviglioso. L'apertura di un ufficio a Dubai è una ulteriore testimonianza del nostro impegno nella regione per ulteriori collaborazioni e crescita. Dubai e la regione circostante hanno una grande importanza per noi e prevediamo una continua espansione e opportunità di crescita con Emirates, consolidando la nostra presenza in questo mercato”.



INVESTIRE NELLO SPORT - “Nella valutazione dell'attrattività del mercato sportivo, entrano in gioco diversi fattori. La trasformazione dell'industria da attività puramente “ricreativa” ad un vero e proprio settore economico fiorente ha notevolmente aumentato il suo appeal. Inoltre, la governance e gli investimenti istituzionali hanno ulteriormente contribuito al suo potenziale di crescita. Con l'esperienza di RedBird in questo settore, siamo ben posizionati per cogliere le opportunità emergenti. Considerazioni come le esigenze di liquidità e i quadri normativi hanno svolto un ruolo cruciale, specialmente alla luce delle sfide poste dalla pandemia di COVID-19. Leghe e club hanno affrontato pressioni finanziarie senza precedenti, rendendo necessari investimenti per navigare in tempi incerti. Guardando avanti, l'industria dello sport rimane un terreno fertile per partner, sponsor e inserzionisti, data la vasta partecipazione e il valore intrattenimento".



STRATEGIE DI INVESTIMENTO - “In termini di strategia aziendale, operiamo su tre pilastri fondamentali: il calcio – la ragione per cui esistiamo; la sostenibilità finanziaria – bisogna essere sostenibili dal punto di vista finanziario; e la responsabilità sociale – non siamo solamente un club di calcio, ma un’istituzione sociale e culturale. Per quanto riguarda il secondo pilastro, essere sostenibili è cruciale per attirare capitale. Lo abbiamo visto nella nostra struttura finanziaria. L'altro aspetto riguarda la crescita dell'azienda, abbiamo qualcosa chiamato capitale intellettuale e lavoriamo insieme ad altri fornitori di capitale finanziario per sviluppare modelli di business e mettere insieme le due cose. Questo va dalle Academy al settore del retail, dall'experiential fino al settore medico.”



INVESTIMENTI NEL CALCIO - “I club della Premier League e i club continentali di alto livello si distinguono come promettenti obiettivi di investimento all'interno dell'industria dello sport. La solida struttura di queste leghe, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, offre opportunità sostanziali per gli investitori che cercano redditività a lungo termine.”



FUTURO DEL MILAN - “Guardando avanti, il percorso futuro dell'AC Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato . Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un'esperienza ottimale ai nostri tifosi.” (* sullo stadio la posizione del Club è chiara: abbiamo ascoltato il Sindaco Sala, con cui c’è forte stima e rispetto, ma la priorità è il progetto di San Donato).