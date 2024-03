Furlani: 'Il Milan è di RedBird, stiamo cooperando con le autorità'

Il Milan affronta lo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, ma a calamitare l'attenzione in casa rossonera c'è l'indagine aperta dalla Procura di Milano relativa alla cessione del club da Elliott a RedBird, che ha portato anche alla perquisizione nella sede di Casa Milan.



INDAGATI - Nell'ambito delle rilevazioni della procura di Milano, sono indagati l'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani e il suo predecessore, Ivan Gazidis: l’ipotesi di reato è di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio.



PARLA FURLANI - Prima della partita della Eden Aréna, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato a Sky Sport e rilasciato un breve commento sulla vicenda: "C'è un'indagine in corso sulla proprietà del Milan. I fatti sono semplici, la proprietà del Milan è di RedBird, come è stato detto più volte. Le autorità possono fare indagini, noi abbiamo cooperato con loro dando tutte le informazioni che hanno chiesto e siamo disponibili per ogni cosa. Siamo focalizzati sul fare il nostro lavoro, che è assicurarci che il Milan abbia successo e che i tifosi siano orgogliosi del loro club".