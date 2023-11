, ad del Milan, ha parlato al Social Football Summit, evento che si sta tenendo allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito, tutte le sue dichiarazioni.“Preferisco non fare pronostici, fare progetti stadi in Italia non è facile. San Siro 2 è abbandonato, ora puntiamo su San Donato”.“E' un progetto si basa sul successo sportivo. Sono convinto che debba essere così, nel medio periodo gli interessi del tifoso e dell’azionista sono gli stessi. Il successo sportivo crea un successo finanziario. E’ strano dirlo e ripeterlo. Ma le risorse che vengono create dal business vengono reinvestite nel prodotto calcio per avere più successo”.- “Ci troviamo, come calcio italiano, in una situazione in cui ci sono tante forze contro di noi: l’impossibilità di fare stadi, la pirateria. Poi ci sono anche altri aspetti che rendono il calcio italiano meno competitivo: dalla struttura dei contratti ad altri aspetti. Il Decreto Crescita è l’unica leva che c’è. Voglio ribadire una cosa importante: il calcio non è un giocattolo, è un’industria che attrae brand internazionali e talenti (grazie al decreto crescita). Partnership e diritti televisivi arrivano dagli esteri, anche per quanto riguarda le infrastrutture. A me sembra una pazzia, quindi, andare a cambiare una norma che ci permette di andare nella direzione giusta e che, come dice la parola, aiuta il paese a crescere (Decreto Crescita, ndr). Alcuni hanno espresso la preoccupazione che impatti settori giovanili e vivai: io dico sediamoci al tavolo e parliamone. Il Milan è disposto a investire ancora di più nei giovani: saremmo contentissimi di portare avanti i nostri ragazzi. Per noi questa è una priorità, ma tagliare il Decreto Crescita che porta capitali verso il calcio italiano vuol dire ridurre le risorse per i club quindi avrebbe un impatto negativo anche su gli investimenti nel settore giovanile”.“Se c’è un nuovo player che porta capitali non può che essere una cosa buona: credo sia un’opportunità per tutti”.“È ovvio che guardiamo a quel mercato: è l’industria sportiva più grande al mondo. Il calcio - maschile e femminile - è in grande crescita: avranno il Mondiale e in più noi abbiamo i nostri azionisti che hanno alta connettività e sono esperti di questo mondo”.“Per il Milan c’è un percorso di crescita continua. Vogliamo accrescere il business per contribuire ancora di più agli investimenti sportivi. Da qui a tre anni spero che avremo fatto passi avanti sul progetto stadio, anche se è difficile”.“Più difficile vincere lo Scudetto o pareggiare il bilancio? Entrambe difficili, diciamo che se vinci lo Scudetto è più facile sistemare il bilancio. La vittoria in campo porta vittorie sul bilancio e viceversa”.“Il Milan è una società di calcio, quindi se non funziona il calcio non funziona il resto. Siamo parte di una comunità - La Serie A - con 19 squadre e anche se siamo rivali in campo, dobbiamo lavorare insieme per migliorare il movimento. Prioritario combattere la pirateria che è un dramma e ragionare sugli stadi, che non sono al livello degli altri paesi europei. Questo impatta tutto il calcio: noi ci stiamo impegnando sul progetto stadio e sono contento che lo stiano facendo anche altri club.”“L’idea che si vada a fare il canale della Serie A è sì arrivi ad avere ricavi maggiori è innovativa e interessante, ma non senza rischi. Non c’è una prova che io conosca che dimostri che questa è la strada giusta. Secondo me non è stata fatta abbastanza analisi per capire se questa è la strada giusta. Come Serie A abbiamo deciso che non eravamo pronti e quindi abbiamo preferito proseguire con la forma tradizionale. Può essere un passo successivo? Ora abbiamo un contratto di cinque anni, chissà come cambierà il mondo…”“Il lavoro dei sogni era il centravanti, ma ero scarso, quindi mi è toccato questo lavoro (ride ndr). Io sono entrato al Milan quando stava per fallire, quindi c’era e c’è un grande senso di responsabilità verso il club e la sua storia. Bisogna stare attenti e gestire le cose prudentemente, poi è chiaro che c’è voglia di fare bene”