Non è stato un rientro a casa felice quello di Weston McKennie dopo la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia della sua Juventus, mercoledì 27 gennaio. Mentre il centrocampista americano era impegnato nel match, i ladri hanno fatto irruzione nella sua casa situata in strada Valpiana, sulla collina di Torino. I malviventi, che hanno pianificato nei minimi dettagli il colpo, sono riusciti ad appropriarsi di scarpe, vestiti firmati e altri oggetti di valore, anche se una stima precisa del bottino non è ancora stata fatta. Dopo la denuncia del calciatore, la polizia scientifica ha ispezionato tutte le stanze della casa in cerca di possibili tracce. Secondo le prime ipotesi, per poter completare il colpo nella maniera più rapida e indisturbata possibile i ladri - entrati nell'abitazione forzando la finestra del bagno - sarebbero stati almeno due. Una spiacevole disavventura per il centrocampista della Juve...