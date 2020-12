Dopo il primo sopralluogo i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno (Arezzo) hanno avviato le indagini per smascherare gli autori del furto nella casa di Paolo Rossi a Bucine (Arezzo), svaligiata mentre a Vicenza erano in corso i funerali del campione scomparso mercoledì scorso a 64 anni. si tratterebbe di una banda organizzata.



'INFANGATO ANCHE NEL GIORNO IN CUI L'ITALIA PIANGEVA' - La moglie Federica Cappelletti ha dichiarato a QN: “Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce”.