Lunedì 27 gennaio è andata in onda la terza puntata di FUT Garage, programma YouTube realizzato in collaborazione da Exeed e Calciomercato.com. Nel corso della puntata, grazie all'aiuto di FUTxFAN, sono state presentate e analizzate le nuove carte di Fifa 20, gli Headliners: valori mostruosi per Neymar, Salah e colleghi, ecco tutti i segreti!