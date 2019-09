Stoccata di ​Paulo Futre a Paulo Dybala. L'ex Atletico e Milan, intervistato da Il Corriere della Sera dichiara: "​Non so cosa è successo, ma è vero che non è diventato quello che si pensava. E non so se ha fatto bene a restare. Di sicuro è un anno chiave: non può più sbagliare".



SU RONALDO - "I 4 gol contro la Lituania per lui possono anche essere normali, basta pensare ai 3 che ha fatto proprio all’Atletico a marzo, quando era questione di vita o di morte. Ma uno scatto di novanta metri in 10 secondi secondo me oggi non lo fa neanche Bolt. E di sicuro non lo ha fatto mai nessuno nella storia del calcio".