Giovanni Galeone, storico allenatore del Pescara, maestro di Massimiliano Allegri, parla dell'ex tecnico di Milan e Juventus a Radio Kiss Kiss: "Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta e ha fatto un po' il livornese. In questi anni ha dimostrato una lettura delle partite come pochi, è vero che ha tanti collaboratori ma è un allenatore molto importate nel gestire una squadra in un certo modo".



IN ITALIA - "Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c'è stima reciproca. Ci vuole un programma. Sarebbe una grande idea avere Benitez come direttore tecnico o generale. La panchina del Napoli è una panchina importante – aggiunge Galeone - e Max vuole rientrare solo su una panchina importante".



IL RETROSCENA - "Disse no anche al PSG. Rifiutò il Real perché aveva già detto no, in precedenza, a quei club di Premier già citati per alcuni suoi problemi personali".