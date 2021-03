Si rincorrono le ipotesi sul futuro di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore di Juventus e Milan è pronto a rientrare in panchina a giugno e per i bookmaker è proprio Madrid la destinazione più probabile del tecnico di Livorno, con il suo approdo sulla panchina delle "Merengues" in quota a 3,00. Ma qualora non dovesse essere coi Blancos, il matrimonio di Allegri con un’altra big il prossimo anno appare comunque tutt’altro che improbabile. A completare il podio nella lavagna scommesse, come riporta Agipronews, troviamo la Roma, quotata a 5,00, e la Juventus a 7,50. Non è escluso dunque, quello che sarebbe un clamoroso ritorno al termine di una stagione complicata per i bianconeri, e che vede la panchina di Andrea Pirlo, dopo gli ultimi risultati, sempre più in bilico.