Futuro Ancelotti: il Brasile perde la pazienza, il paradosso del Clasico

Sono state ore frenetiche e turbolente per il domani l'allenatore di Reggiolo, con l'accordo per diventare commissario tecnico della Seleçao che ha rischiato seriamente di saltare in via definitiva, anche per l'irritazione dei blancos per il viaggio di Ancelotti a Londra insieme a un emissario della Federcalcio brasiliana.

- Ancelotti comunque, riferisce Relevo,Il 66enne ha une questa è la certezza, così come anche il fatto che ogni mossa dipenderà dal Real Madrid, nonostante il Brasile abbia già manifestato una certa fretta e si aspettava che, poiché la partenza del tecnico italiano era concordata da tempo e dal club fosse arrivato il permesso di trattare con i verdeoro, si potesse arrivare all'annuncio dell'ingaggio già per le due partite di giugno della nazionale sudamericana.

- In tutto questo si avvicina la sfida con ildell'11 maggio al Montjuic,. Una sconfitta in casa dei blaugrana potrebbe sancire la fine della lotta per il titolo in Liga e l'inevitabile separazione tra Ancelotti e il Real Madrid.. Da Madrid, evidenzia Relevo, provano a far passare il messaggio per cui Ancelotti sarebbe l'allenatore del Mondiale per Club, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni dicome allenatore ad interim in attesa dell'arrivo del successore di Ancelotti (Xabi Alonso il prescelto).

- Alla luce di tutto questo,. L'accordo con Ancelotti è totale e definito in tutti gli aspetti, ma se ci fossero altri rallentamenti nelle prossime settimane l'affare potrebbe saltare con il piano Bche dall'Arabia Saudita attende notizie.: i verdeoro non capiscono perché, nonostante un'intesa tra Ancelotti e il Real per la separazione, lui non possa impegnarsi con loro.- Le tempistiche dell'addio diventano decisive anche per quella che potrebbe essere la soluzione alternativa per il futuro di Ancelotti in caso di fumata nera con il Brasile. L'ha già bussato alla sua porta, ma anche il club saudita ha una certa fretta:e se il tecnico italiano non dovesse liberarsi dal Real prima di giugno, allora non ci sarebbero margini di manovra.

