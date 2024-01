Futuro ancora in Serie A per Mourinho? Lo Special One in pole per il Napoli, Conte primo inseguitore

Josè Mourinho a nemmeno una settimana dall’esonero subito con la Roma, potrebbe accordarsi con un altro club italiano, a partire però dalla stagione 2024/25. Per i betting analyst infatti, lo Special One è il favorito per succedere Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, offerto a 2,75, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham della scorsa stagione, a quota 4,50. Chiude il podio dei bookie Vincenzo Italiano, a 6, mentre la prima panchina italiana per Fabio Cannavaro, che ritornerebbe a Napoli dopo quasi 30 anni di distanza dall’addio come calciatore, vale 7,50 volte la posta. Si gioca invece a 9 la conferma di Walter Mazzarri, stessa quota di altri tre tecnici emergenti come Thiago Motta, Raffaele Palladino e Francesco Farioli.