Accostato all'Inter, Pierre Emerick Aubameyang è sempre più lontano dall'Arsenal. Queste le parole di Martin Keown, ex centrale dei Gunners, a TalkSport: "Non credo che firmerà il rinnovo del contratto. Penso però che andrà via a malincuore, è il giocatore più simile ad Henry che abbiamo avuto e vanno prese decisioni rapide".