La Lazio è in pole position per Marco Carnesecchi. Il portiere protagonista della promozione in Serie A della Cremonese è di proprietà dell'Atalanta che potrebbe decidere di cederlo a titolo definitivo avendo puntato su Musso un anno fa. La valutazione è di circa 15 milioni di euro, e nei piani della Lazio il giocatore dovrebbe prendere il posto di Strakosha diretto verso la Premier.