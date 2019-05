Angelo Alessio, vice di Antonio Conte alla Juve e al Chelsea, parla del futuro dell'ex allenatore della Juventus a Radio Sportiva: "Antonio Conte è pronto a tornare in Italia. Roma? Le voci erano insistenti, giusto chiarire. Nei prossimi giorni si possono aprire nuove possibilità, in Italia o all'estero. Juventus? Rapporti credo siano buoni. All'Inter da ex Juve? È un professionista".