Secondo quanto riportato dal portale 90min, il Brighton è pronto ad aprire i contatti per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2026) dell'allenatore italiano Roberto De Zerbi. Alla corte dell'ex Sassuolo ci sono, però, Real Madrid e Napoli entrambi alla ricerca di un tecnico per il 2024. Anche il Milan potrebbe pensare a De Zerbi per un possibile dopo Stefano Pioli.