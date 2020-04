L'esperienza di Arek Milik con la maglia del Napoli non è stata affatto semplice. Il centravanti polacco è stato costretto a stare lontano dai campi per parecchio tempo causa doppio infortunio al crociato.



Un'esperienza non semplice, dunque, ma è riuscito comunque ad emergere e mostrare tutte le sue qualità. Ora però le strade sembrano sempre più vicine a dividersi. Lo conferma anche il noto giornalista napoletano, Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"La trattativa tra il Napoli e Milik si è arenata e questo mi fa credere che entrambe le parti stiano valutando delle alternative. Il Napoli sa di avere sotto contratto un gran bel giocatore e che sostituirlo non sarà semplice. Ad oggi, però, credo che Milik potrebbe non far più parte del Napoli".